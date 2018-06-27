Британец похитил почти полмиллиона долларов и покупал котят
27 июня, 2018, 09:53
В Великобритании финансовый директор строительной компании похитил у учреждения 370 тысяч фунтов стерлингов (около 490 тысяч долларов) для того, чтобы устроить себе "богатую жизнь". В частности, на эти деньги он покупал породистых котят
Об этом сообщает ВВС.
Суд в Британии признал Мэтью Фарримонда в 12 случаях мошенничества. В частности, мужчина мошенническим методом переводил деньги на счета фиктивных компаний под видом благотворительности.
41-летнего мужчину признали виновными и приговорили к 4 годам заключения.
По данным правоохранителей, Фарримонд был "самой большой угрозой" финансам строительной фирмы.
Обвинение заявило, что Фарримонд и его партнер жили "за пределами своих возможностей", но отложили депозит в размере 150 тысяч фунтов стерлингов на дом.
Британец попал под подозрение, когда были обнаружены два чека с незапланированными расходами на благотворительность.
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