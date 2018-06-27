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Бой Джошуа - Уайлдер сорвался, британец встретится с Поветкиным


фото: WBN
Британец Энтони Джошуа вместо поединка против американца Деонтея Уайлдера встретится с россиянином Александром Поветкиным

Об этом сообщает World Boxing News.

По словам менеджера американского боксера Шелли Финкеля этого года Джошуа и Уайлдер не будут драться.

"Сегодня мы получили письмо от промотуера Эдди Хирна, в котором говорится, что Джошуа не сразится с Уайлдером в следующем бою, но готов встретиться через бой. Они написали дату и место: 13 апреля," Уэмбли ", - сказал Финкель..

Сам Эдди Хирный заявил, что следующим соперником Джошуа, вероятно, станет Поветкин, который является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Бой британца и россиянина может состояться 22 сентября и будет показан в США через новый стриминговий сервис DAZN, с которым Хирный недавно подписал контракт на трансляцию 32-х боксерских шоу в год. Ранее бои Джошуа в США транслировал американский телеканал Showtime, соглашение с которым завершилась.

Именно желание Хирна показать бой Джошуа в США через новый сервис могло стать одной из причин неудачи переговоров об объединительном поединке с Уайлдером, у которого действует контракт с Showtime.

  • Накануне команда Уайлдера выражала готовность подписать контракт на бой с Джошуа до конца этой недели.
  • В то же время, WBA обязала Джошуа течение суток заключить контракт на бой с официальным претендентом на титул Поветкиным.
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