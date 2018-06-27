Бок о бок с легендой: как украинца презентовали в "Лос-Анджелес Лейкерс"
27 июня, 2018, 09:57
Состоялась официальная презентация украинца Святослава Михайлюка в клубе НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"
Об этом сообщает официальный сайт "Лос-Анджелес Лейкерс".
Украинского игрока презентовал президент клуба НБА, легендарный баскетболист Мэджик Джонсон.
"Не так много украинцев выступают в Европе и НБА. Для меня большая честь поступить в колледж, а потом быть задрафтированным, особенно из Украины", - сказал Михайлюк.
“Where I came from, not a lot of people make it out to Europe or the NBA. ... It's an honor to go to college and then get drafted, especially from Ukraine.”— Los Angeles Lakers (@Lakers) 26 июня 2018 г.
Get to know @Sviat_10 pic.twitter.com/UFC22EfwON
- Святослав Михайлюк выступал за университетский клуб "Канзас" и был выбран на драфте под 47-м номером. Он стал первым в истории "Лос-Анджелес Лейкерс" задрафтированным украинцем.
- В прошлом сезоне в среднем 21-летний баскетболист проводил 34,5 минуты на площадке, набирал 14,6 очков, делал 3,9 подборов, 2,7 ассистов.
- После перехода Михайлюка к "Лейкерс" генеральный менеджер клуба Роб Пелинка расхвалил украинского баскетболиста.
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