Бок о бок с легендой: как украинца презентовали в "Лос-Анджелес Лейкерс"

27 июня, 2018, 09:57

Состоялась официальная презентация украинца Святослава Михайлюка в клубе НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"

Об этом сообщает официальный сайт "Лос-Анджелес Лейкерс".

Украинского игрока презентовал президент клуба НБА, легендарный баскетболист Мэджик Джонсон.

"Не так много украинцев выступают в Европе и НБА. Для меня большая честь поступить в колледж, а потом быть задрафтированным, особенно из Украины", - сказал Михайлюк.

“Where I came from, not a lot of people make it out to Europe or the NBA. ... It's an honor to go to college and then get drafted, especially from Ukraine.”



Get to know @Sviat_10 pic.twitter.com/UFC22EfwON — Los Angeles Lakers (@Lakers) 26 июня 2018 г.