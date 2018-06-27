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Бок о бок с легендой: как украинца презентовали в "Лос-Анджелес Лейкерс"


фото: twitter
Состоялась официальная презентация украинца Святослава Михайлюка в клубе НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"

Об этом сообщает официальный сайт "Лос-Анджелес Лейкерс".

Украинского игрока презентовал президент клуба НБА, легендарный баскетболист Мэджик Джонсон.

"Не так много украинцев выступают в Европе и НБА. Для меня большая честь поступить в колледж, а потом быть задрафтированным, особенно из Украины", - сказал Михайлюк.

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  • Святослав Михайлюк выступал за университетский клуб "Канзас" и был выбран на драфте под 47-м номером. Он стал первым в истории "Лос-Анджелес Лейкерс" задрафтированным украинцем.
  • В прошлом сезоне в среднем 21-летний баскетболист проводил 34,5 минуты на площадке, набирал 14,6 очков, делал 3,9 подборов, 2,7 ассистов.
  • После перехода Михайлюка к "Лейкерс" генеральный менеджер клуба Роб Пелинка расхвалил украинского баскетболиста.
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