Американка с помощью мачете принудила бывшего к сексу
Об этом сообщает The New York Post.
Сообщается, что парень пришел домой позже Саманты, которая уже ждала его. Испугавшись оружия в руках девушки, парень подчинился ее приказам - лег в кровать и разделся.
После этого молодые люди занялись сексом. При этом, Саманта не выпускала из рук мачете. Когда парень попытался ее остановить - она его укусила за руку.
Пострадавший успел сделать несколько фото девушки, которая после интима начала размахивать оружием, оторвала от стены кусок отделки и специально справила маленькую нужду на кровать парня. Фотографии экс-бойфренд впоследствии передал в полицию.
В результате пострадавший смог позвонить в службу спасения.
По данным одного из СМИ, Мирс арестовывали в апреле после прошлой ссоры в доме жертвы. Тогда она схватила его за волосы, ударила по лицу и пыталась задушить.
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