 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Американка с помощью мачете принудила бывшего к сексу


фото: Great Falls Police Department
В штате Монтана 19-летняя американка Саманта Мирс пришла к своему бывшему парню и, угрожая мачете, принудила к сексу

Об этом сообщает The New York Post.

Сообщается, что парень пришел домой позже Саманты, которая уже ждала его. Испугавшись оружия в руках девушки, парень подчинился ее приказам - лег в кровать и разделся.

После этого молодые люди занялись сексом. При этом, Саманта не выпускала из рук мачете. Когда парень попытался ее остановить - она его укусила за руку.

Пострадавший успел сделать несколько фото девушки, которая после интима начала размахивать оружием, оторвала от стены кусок отделки и специально справила маленькую нужду на кровать парня. Фотографии экс-бойфренд впоследствии передал в полицию.

В результате пострадавший смог позвонить в службу спасения.

По данным одного из СМИ, Мирс арестовывали в апреле после прошлой ссоры в доме жертвы. Тогда она схватила его за волосы, ударила по лицу и пыталась задушить.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2018 среда

больше новостей

27 июня, 2018 среда

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать