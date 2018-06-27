Американка с помощью мачете принудила бывшего к сексу

27 июня, 2018, 14:55

В штате Монтана 19-летняя американка Саманта Мирс пришла к своему бывшему парню и, угрожая мачете, принудила к сексу

Об этом сообщает The New York Post.

Сообщается, что парень пришел домой позже Саманты, которая уже ждала его. Испугавшись оружия в руках девушки, парень подчинился ее приказам - лег в кровать и разделся.

После этого молодые люди занялись сексом. При этом, Саманта не выпускала из рук мачете. Когда парень попытался ее остановить - она его укусила за руку.

Пострадавший успел сделать несколько фото девушки, которая после интима начала размахивать оружием, оторвала от стены кусок отделки и специально справила маленькую нужду на кровать парня. Фотографии экс-бойфренд впоследствии передал в полицию.

В результате пострадавший смог позвонить в службу спасения.

По данным одного из СМИ, Мирс арестовывали в апреле после прошлой ссоры в доме жертвы. Тогда она схватила его за волосы, ударила по лицу и пыталась задушить.