Американец "телепортировался" по США и снял это на видео
27 июня, 2018, 12:30
Американец Кевин Парри отправился в путешествие Соединенными Штатами и сделал видео, в котором “телепортируется” с помощью снимков
Ролик появился на YouTube-канале.
Кевин Парри - блогер и специалист по визуальным эффектам. В мае он отправился в путешествие и преодолел более 8 тысяч километров. В каждой точке, где он побывал, парень пытался сделать удачное фото, и каждый раз "телепортировался" и другое место.
"Все, чего я хотел, — это позировать для одного удачного снимка", - признался Кевин.
- Напомним, украинский офис Google проанализировали поисковые запросы и составили список курортов, где украинцы чаще всего проводят отпуск.
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