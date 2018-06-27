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Американец "телепортировался" по США и снял это на видео

Американец Кевин Парри отправился в путешествие Соединенными Штатами и сделал видео, в котором “телепортируется” с помощью снимков

Ролик появился на YouTube-канале.

Кевин Парри - блогер и специалист по визуальным эффектам. В мае он отправился в путешествие и преодолел более 8 тысяч километров. В каждой точке, где он побывал, парень пытался сделать удачное фото, и каждый раз "телепортировался" и другое место.

"Все, чего я хотел, — это позировать для одного удачного снимка", - признался Кевин.

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