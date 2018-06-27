Албания не согласится на центры для беженцев даже ради членства в ЕС

27 июня, 2018, 14:04

Албания отказалась создать на своей территории центр для приема мигрантов, которые стремятся попасть в Евросоюз

Об этом премьер-министр Албании Эди Рама заявил в интервью немецкому изданию Bild.

"Мы никогда не примем такие лагеря ЕС для беженцев", - сказал он, добавив, что это будет означать, что с мигрантами обращаются, будто с нежелательными ядовитыми отходами.

Рама добавил, что Албания всегда готова сотрудничать с ЕС для решения общих европейских проблем, однако это не означает, что его страна должна "решать проблемы за всех".

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По его словам, ни одна страна не может в одиночку справиться со сложившимся миграционным кризисом. Более того, подчеркнул министр, его страна не будет этого делать даже в ответ на возможность членства в ЕС.

"Миграционная кризис должен быть решен несмотря на актуальное состояние наших усилий по присоединению (к Европейскому Союзу – ред.)" – добавил Рама. Возможный центр для мигрантов на Балканах политик считает опасным решением.

Европейский Союз обсуждает возможность создания центров для беженцев за пределами ЕС. В этих центрах, согласно плану, должны были бы выноситься решение относительно того, может ли мигранту быть гарантировано убежище в ЕС.

Среди возможных стран размещения центров назывались государства Северной Африки и Албания. Раньше создание таких центров отказалась Ливия.

Накануне Страны ЕС отложили начало переговоров о вступлении с Албанией и Македонией. Министры ЕС решили, что дадут зеленый свет началу переговоров в следующем году, однако сейчас настаивают на проведении реформ в этих государствах.