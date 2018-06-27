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8,4 млрд прибыли и подготовка приватизации: стратегия "ПриватБанка" на 5 лет


фото: dpchas
Министерство финансов Украины одобрило стратегию развития "ПриватБанка" до 2022 года

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Мы считаем, что практическая имплементация положений Стратегии будет способствовать укреплению сильных сторон банка и его позиции на рынке, обеспечивая при этом приемлемый уровень доходности на уровне с лучшими игроками. Гарантом реализации утвержденной стратегии развития будет независимая Наблюдательный совет банка", - отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Документ предусматривает, в частности, внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и уменьшение затрат.

Согласно указанным в стратегии показателям, в 2022 году "ПриватБанк" планирует получить 8,4 млрд грн чистой прибыли и будет готовым к выходу государства из капитала. Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы должен составить 81 млрд грн без учета средств, которые банк планирует вернуть через суды.

Напомним, ранее "ПриватБанк" совместно с Visa запустили оплату отпечатком пальца.

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