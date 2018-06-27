15 гранатометов, 11 автоматов и огнемет. Сколько оружия вывели из оборота на Донбассе за 2 месяца. Данные ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
В течение мая-июня военные контрразведчики СБУ из состава ООС изъяли из незаконного оборота:
- огнемет МРО-А;
- 15 ручных гранатометов;
- 3 пулемета;
- 11 автоматов;
- 2 пистолета:
- выстрелы гранатометные (различных модификаций) - более 1200 единиц;
- патроны различных калибров - почти 100 тысяч единиц;
- 15 минометных мин;
- 55 гранат;
- дымовые шашки и сигнальные ракеты.
Также на Донбассе продолжают находить тайники "трофейного" оружия и боеприпасов, которые оккупанты обустраивали в 2014-2016 годах. В отдельных случаях, опасные предметы изымались из почтовых отправлений.
"По разоблаченным фактам противоправной деятельности начато 20 уголовных производств. Причастные к такой деятельности гражданские лица, бывшие и действующие военнослужащие, которые принимали участие в Антитеррористической операции (из состава Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, добровольческих батальонов и тому подобное) будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", - подчеркнули в ведомстве.
А изъятое оружие в результате передают военным подразделениям для постановки на учет и использования по назначению.
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