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15 гранатометов, 11 автоматов и огнемет. Сколько оружия вывели из оборота на Донбассе за 2 месяца. Данные ООС

Правоохранительные органы из состава Объединенных сил продолжают выявлять и пресекать неконтролируемый оборот оружия и его утечки из Донбасса

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

В течение мая-июня военные контрразведчики СБУ из состава ООС изъяли из незаконного оборота:

  • огнемет МРО-А;
  • 15 ручных гранатометов;
  • 3 пулемета;
  • 11 автоматов;
  • 2 пистолета:
  • выстрелы гранатометные (различных модификаций) - более 1200 единиц;
  • патроны различных калибров - почти 100 тысяч единиц;
  • 15 минометных мин;
  • 55 гранат;
  • дымовые шашки и сигнальные ракеты.

Также на Донбассе продолжают находить тайники "трофейного" оружия и боеприпасов, которые оккупанты обустраивали в 2014-2016 годах. В отдельных случаях, опасные предметы изымались из почтовых отправлений.

"По разоблаченным фактам противоправной деятельности начато 20 уголовных производств. Причастные к такой деятельности гражданские лица, бывшие и действующие военнослужащие, которые принимали участие в Антитеррористической операции (из состава Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, добровольческих батальонов и тому подобное) будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", - подчеркнули в ведомстве.

А изъятое оружие в результате передают военным подразделениям для постановки на учет и использования по назначению.

 

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