15 гранатометов, 11 автоматов и огнемет. Сколько оружия вывели из оборота на Донбассе за 2 месяца. Данные ООС

27 июня, 2018, 09:44

Правоохранительные органы из состава Объединенных сил продолжают выявлять и пресекать неконтролируемый оборот оружия и его утечки из Донбасса

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

В течение мая-июня военные контрразведчики СБУ из состава ООС изъяли из незаконного оборота:

огнемет МРО-А;

15 ручных гранатометов;

3 пулемета;

11 автоматов;

2 пистолета:

выстрелы гранатометные (различных модификаций) - более 1200 единиц;

патроны различных калибров - почти 100 тысяч единиц;

15 минометных мин;

55 гранат;

дымовые шашки и сигнальные ракеты.

Также на Донбассе продолжают находить тайники "трофейного" оружия и боеприпасов, которые оккупанты обустраивали в 2014-2016 годах. В отдельных случаях, опасные предметы изымались из почтовых отправлений.

"По разоблаченным фактам противоправной деятельности начато 20 уголовных производств. Причастные к такой деятельности гражданские лица, бывшие и действующие военнослужащие, которые принимали участие в Антитеррористической операции (из состава Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, добровольческих батальонов и тому подобное) будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", - подчеркнули в ведомстве.

А изъятое оружие в результате передают военным подразделениям для постановки на учет и использования по назначению.