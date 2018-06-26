Задержанный за взрыв гранаты в подъезде на Сумщине "консервировал" в банках боеприпасы

26 июня, 2018, 08:45

На Сумщине у бывшего военного, который недавно взорвал боевую гранату в подъезде дома, полицейские изъяли 5 корпусов от разных гранат и запалы к ним

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумщины.

В частности, речь идет о двух корпусах от гранаты Ф-1, два – от гранат РГД-5, корпус гранаты РГМ.

Военный 24 июня взорвал гранату в жилом доме из-за конфликта с одним из жителей. Жители дома не получили ранений, однако пострадали окна, двери и стены. После этого мужчину задержали.

После этого к правоохранителям обратился мужчина, который купил у злоумышленника дом, и рассказал, что в нем тоже могут храниться боеприпасы.

Во время проведения осмотра территории усадьбы и самого домовладения, в одной из комнат, в шкафу для одежды, было найдено еще пять гранат и аналогичное количество запалов. Боеприпасы и запалы хранились отдельно, в жестяных банках из-под тушенки, завернутые в упаковочную бумагу.

Следователи изъяли найдены кинологами и взрывотехникам гранаты и сейчас направляют их на экспертизу.

Сейчас задержанный мужчина находится под стражей. Следователи уже открыли по выявленному факту уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). В том случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде заключения сроком до 7 лет.