Известная российская группа отменил выступление на Atlas Weekend

26 июня, 2018, 15:45

Российский бэнд "Звери" отказался выступать на фестивале Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 3 по 8 июля

Об этом музыканты сообщили в Instagram-аккаунте.

Группа написал о том, что они не приедут из-за плохой организации концерта.

"К сожалению, группа "Звери" не приедет на фестиваль Atlas Weekend. Отменять наш концерт было трудно, но необходимо. Отмена связано с непрофессиональным подходом принимающей стороны. Нам очень жаль. Надеемся на скорую встречу с вами", - говорится в публикации.

Точная причина отмены неизвестна. В комментариях к посту музыканты написали, что они были готовы поехать, но что-то пошло не так.