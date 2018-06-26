Известная российская группа отменил выступление на Atlas Weekend
26 июня, 2018, 15:45
Российский бэнд "Звери" отказался выступать на фестивале Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 3 по 8 июля
Об этом музыканты сообщили в Instagram-аккаунте.
Группа написал о том, что они не приедут из-за плохой организации концерта.
"К сожалению, группа "Звери" не приедет на фестиваль Atlas Weekend. Отменять наш концерт было трудно, но необходимо. Отмена связано с непрофессиональным подходом принимающей стороны. Нам очень жаль. Надеемся на скорую встречу с вами", - говорится в публикации.
Точная причина отмены неизвестна. В комментариях к посту музыканты написали, что они были готовы поехать, но что-то пошло не так.
- Напомним, украинский певец Олег Винник выступит на Atlas Weekend-2018 с рок-программой.
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