Израиль нанес авиаудары вблизи Дамаска

26 июня, 2018, 10:44

Израильские военные самолеты провели бомбардировку арсеналов вблизи международного аэропорта Дамаска

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Удары были нанесены с воздушного пространства оккупированных Голанских высот. Арсеналы и склады принадлежат лояльным режиму Сирии группировкам несирийской национальности.

Информации о количестве человеческих и материальных потерь нет. Системы ПВО союзников президента Сирии не удалось перехватить ракеты. Примечательно, что район международного аэропорта Дамаска неоднократно подвергался бомбардировкам израильскими военными самолетами.