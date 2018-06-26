Израиль нанес авиаудары вблизи Дамаска
26 июня, 2018, 10:44
Израильские военные самолеты провели бомбардировку арсеналов вблизи международного аэропорта Дамаска
Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Удары были нанесены с воздушного пространства оккупированных Голанских высот. Арсеналы и склады принадлежат лояльным режиму Сирии группировкам несирийской национальности.
Информации о количестве человеческих и материальных потерь нет. Системы ПВО союзников президента Сирии не удалось перехватить ракеты. Примечательно, что район международного аэропорта Дамаска неоднократно подвергался бомбардировкам израильскими военными самолетами.
- Израиль периодически наносит авиаудары по военным объектам в Сирии.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
-
Читайте также
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-