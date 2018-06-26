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Израиль нанес авиаудары вблизи Дамаска


фото: REUTERS
Израильские военные самолеты провели бомбардировку арсеналов вблизи международного аэропорта Дамаска

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Удары были нанесены с воздушного пространства оккупированных Голанских высот. Арсеналы и склады принадлежат лояльным режиму Сирии группировкам несирийской национальности.

Информации о количестве человеческих и материальных потерь нет. Системы ПВО союзников президента Сирии не удалось перехватить ракеты. Примечательно, что район международного аэропорта Дамаска неоднократно подвергался бомбардировкам израильскими военными самолетами.

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