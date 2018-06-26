Во Львове соберут срочные родительские собрания из-за нападения на лагерь цыган
Об этом сообщается на сайте горсовета.
Согласно сообщению, родительские собрания, которые проведут для родителей учеников 9-11 классов, призваны сконцентрировать внимание родителей на том, где их дети находятся в вечернее время, с кем общаются, в каких соцсетях находятся и какие секции посещают.
"Общешкольные родительские собрания состоятся во всех школах Львова. 26 июня в 09.00 состоятся совещания руководителей учебных заведений Львова по районах. Начальники отделов проведут такие совещания с руководителями учебных заведений при участии практических психологов, а в конце дня руководители учебных заведений проведут родительские собрания во всех школах Львова относительно ситуации, которая сложилась с участием несовершеннолетних", - отметила директор департамента гуманитарной политики ЛГС Галина Слична.
- Напомним, в ночь на 24 июня мужчины в масках напали на лагерь цыган под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения. Ряд людей, подозреваемых в причастности к нападению, удалось задержать.
- В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь" - это незарегистрированная группировка, которая использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.
- Впоследствии выяснилось, что среди задержанных за нападение на лагерь цыган во Львовской области были 10 учеников трех львовских школ.
- Восьмерым лицам, которых задержали за нападение на ромское поселение под Львовом, объявлено о подозрении.
- Двух подозреваемых - 2000 года и 2002 года рождения, взяли под стражу на 60 дней. Оба несовершеннолетних - львовяне, один в этом году закончил школу, другой еще школьник.
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