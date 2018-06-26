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Во Львове соберут срочные родительские собрания из-за нападения на лагерь цыган

Лагерь цыган, на который совершили нападение
Власти Львова дали распоряжение собрать внеочередное родительское собрание во всех школах города из-за нападения на лагерь цыган

Об этом сообщается на сайте горсовета.

Согласно сообщению, родительские собрания, которые проведут для родителей учеников 9-11 классов, призваны сконцентрировать внимание родителей на том, где их дети находятся в вечернее время, с кем общаются, в каких соцсетях находятся и какие секции посещают.

"Общешкольные родительские собрания состоятся во всех школах Львова. 26 июня в 09.00 состоятся совещания руководителей учебных заведений Львова по районах. Начальники отделов проведут такие совещания с руководителями учебных заведений при участии практических психологов, а в конце дня руководители учебных заведений проведут родительские собрания во всех школах Львова относительно ситуации, которая сложилась с участием несовершеннолетних", - отметила директор департамента гуманитарной политики ЛГС Галина Слична.

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