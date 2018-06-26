Верховный суд США разблокировал миграционный указ Трампа

26 июня, 2018, 20:40

Верховный суд США признал конституционным указ президента Дональда Трампа, который запрещает въезд в США гражданам ряда стран с высоким уровнем террористической угрозы некоторых стран Ближнего Востока, Венесуэлы и Северной Кореи

Инициативу Трампа поддержали пять судей, четверо высказались против, пишет DW.

Суд установил, что эта норма не является дискриминацией на основе религии и не нарушает конституцию страны. "Мы не выражаем взглядов по поводу обоснованности политики", - отметил глава суда Джон Робертс, цитирует агентство Reuters.

Он добавил, что правительство достаточно обосновало запрет соображениями нацбезопасности, указ издан в рамках полномочий исполнительной власти, а также чтоб принять его мог любой президент. Решение Верховного суда означает, что утрачивают силу постановления судов низших инстанций, которые блокировали этот указ.

Дональд Трамп обрадовался решению суда. "Верховный суд поддержал запрет на въезд. Вау!", - написал он в Twitter.

Первый антимиграционный указ Трампа, подписанный сразу после его вступления в должность, был заблокирован судьями. Второй антимиграционный указ Трамп подписал в марте 2017 года, однако он тоже стал предметом судебной тяжбы. В июне того же года Верховный суд США частично разрешил его применение сроком на 90 дней.

После того, как указ утратил силу, в сентябре Трамп подписал еще один, уже третий вариант запрета, но в октябре он был также заблокирован. Согласно последнему указу, въезд в США запрещен большинству граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена. Трамп аргументировал необходимость этого запрета соображениями нацбезопасности.

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