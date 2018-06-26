В воздушном пространстве стран Балтии стартовали учения НАТО Ramstein Alloy

26 июня, 2018, 22:06

В воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы во вторник начались военные учения НАТО и союзников Ramstein Alloy

Об этом сообщает портал Delfi.

В ходе учений, которые проходят три раза в год, военно-воздушные силы отрабатывают защиту воздушного пространства Балтии, процедуры управления и связи, а также практическое патрулирование.

В этом году центральная роль в учениях отведена ВВС Эстонии и авиабазе Эмари.

В учениях примут дислоцированные в Эстонии французские истребители, а также подразделения ВВС Литвы, Польши, Португалии, Испании, Германии, Норвегии, Польши и Нидерландов.