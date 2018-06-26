В Украину под видом конфет ввезли психотропы на $20 тысяч

26 июня, 2018, 09:51

В Одессе сотрудники СБУ блокировали контрабанду психотропных веществ в нашу страну

Об этом сообщает пресс-слжуба СБУ.

Оперативники установили, что гражданин одной из стран Закавказья, который временно проживает в Одессе, организовал доставку наркотиков из-за рубежа через почту. Препараты наркоделец заказывал у своих знакомых, проживающих в Европе. Товар направлялся в Украину под видом продуктов питания.

Правоохранители задокументировали, что посылки с психотропами забирал брат наркодельца, которой является гражданином Украины. Злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона.

Сотрудники СБУ задержали организатора наркобизнеса после получения очередного почтового отправления.

Правоохранители изъяли из посылки 350 различных таблеток и порошкообразное вещество, которые содержат в своем составе бупренорфин, фентанил, морфин и кокаин.

Стоимость изъятой партии на черном рынке составляет почти $20 тыс.

Задержанному сообщили о подозрении и открыли уголовное производство по ч.2 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к функционированию наркобизнеса.