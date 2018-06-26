В Украине не хватает местных общин, которые берут на себя ответственность, - первый заместитель министра

26 июня, 2018, 22:29

В Украине еще не создано необходимое количество местных общин, которые могут взять на себя ответственность

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Вячеслав Негода, который находится сейчас на форуме Via Carpatia.

В своем интервью первый заместитель министра затронул тему децентрализации и создания местных общин с расширенными полномочиями.

"Сегодня мы уже говорим о развитии. Вопросы бюджета, вопросы полномочий уже решены на уровне законодательства (по поводу децентрализации, — ред.). Проблема в том, что мы еще не создали достаточно общин, которые мы называем способными, такими, что могут взять на свои плечи эти полномочия, принять эти ресурсы, и главное принять эту ответственность. Поэтому мы должны очень быстро сформировать эффективную базу местного самоуправления на первичном уровне", - сказал Негода.

По его словам, тогда в украинских регионах начнутся проекты развития. Потому что тогда общины будут иметь и полномочия, и ресурсы и будут решать, что им дальше делать. Эффект от такой ситуации будет больше, чем тогда, когда эти вопросы решают даже чиновники высокого уровня.