В Сумах работники устроили шествие, требуя погашения 7-месячного долга по зарплате

26 июня, 2018, 23:35

Сотрудники "Сумского машиностроительного научно-производственного объединения" прошли шествием по центральным улицам Сум, требуя выплаты 7-месячного долга по зарплате

Об этом сообщает Радио Свобода.

Скандируя «Отдайте наши деньги!», с пустыми кастрюлями и мисками несколько сотен протестующих от админздания завода дошли до городской администрации.

В своем обращении митингующие требуют принять меры по возобновлению работы трехсторонней рабочей группы для погашения задолженности, индексации и компенсации задержки выплат.

К активным протестам работники завода перешли с 20 июня. 25 июня несколько сотен рабочих не пустили на работу. В пресс-службе предприятия сообщили, что с 25 июня по 6 июля завод на две недели переходит в частичный режим оплачиваемых простоев. Относительно задолженности по заработной плате, то на предприятии говорят, что ближайшие финансовые поступления ожидаются в начале июля.

Сумской горсовет в ответ на акцию протестующих на внеочередной сессии обратился к президенту, премьер-министру, голове Верховной Рады, генпрокурору и министру внутренних дел с требованием принять меры для выплаты задолженности по зарплате.