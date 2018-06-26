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В Сумах работники устроили шествие, требуя погашения 7-месячного долга по зарплате

Сотрудники "Сумского машиностроительного научно-производственного объединения" прошли шествием по центральным улицам Сум, требуя выплаты 7-месячного долга по зарплате

Об этом сообщает Радио Свобода.

Скандируя «Отдайте наши деньги!», с пустыми кастрюлями и мисками несколько сотен протестующих от админздания завода дошли до городской администрации.

В своем обращении митингующие требуют принять меры по возобновлению работы трехсторонней рабочей группы для погашения задолженности, индексации и компенсации задержки выплат.

К активным протестам работники завода перешли с 20 июня. 25 июня несколько сотен рабочих не пустили на работу. В пресс-службе предприятия сообщили, что с 25 июня по 6 июля завод на две недели переходит в частичный режим оплачиваемых простоев. Относительно задолженности по заработной плате, то на предприятии говорят, что ближайшие финансовые поступления ожидаются в начале июля.

Сумской горсовет в ответ на акцию протестующих на внеочередной сессии обратился к президенту, премьер-министру, голове Верховной Рады, генпрокурору и министру внутренних дел с требованием принять меры для выплаты задолженности по зарплате.

  • «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» является одним из крупнейших в Украине и Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности.
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