В Сумах работники устроили шествие, требуя погашения 7-месячного долга по зарплате
Об этом сообщает Радио Свобода.
Скандируя «Отдайте наши деньги!», с пустыми кастрюлями и мисками несколько сотен протестующих от админздания завода дошли до городской администрации.
В своем обращении митингующие требуют принять меры по возобновлению работы трехсторонней рабочей группы для погашения задолженности, индексации и компенсации задержки выплат.
К активным протестам работники завода перешли с 20 июня. 25 июня несколько сотен рабочих не пустили на работу. В пресс-службе предприятия сообщили, что с 25 июня по 6 июля завод на две недели переходит в частичный режим оплачиваемых простоев. Относительно задолженности по заработной плате, то на предприятии говорят, что ближайшие финансовые поступления ожидаются в начале июля.
Сумской горсовет в ответ на акцию протестующих на внеочередной сессии обратился к президенту, премьер-министру, голове Верховной Рады, генпрокурору и министру внутренних дел с требованием принять меры для выплаты задолженности по зарплате.
- «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» является одним из крупнейших в Украине и Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности.
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