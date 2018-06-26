В России пьяный водитель внедорожника влетел в толпу

26 июня, 2018, 17:58

В Свердловской области в городе Полевском водитель внедорожника въехал в толпу людей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

"Данное чрезвычайное происшествие произошло в городе Полевском во дворе дома, водитель иномарки Land Cruiser, по предварительным данным, перепутал педали газа и тормоза и наехал на людей. В больницу с места ДТП были доставлены две женщины, одна из них госпитализирована с предварительным диагнозом ушиб голени. вторая отказалась от госпитализации, еще три человека успели отскочить", - сказал руководитель пресс-службы регионального Управления МВД Валерий Горелых.

По словам чиновника, нарушитель ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде - тогда он получил 200 часов исправительных работ.

"Сейчас в связи с новым ЧП в отношении него полиция возбудила очередное уголовное дело по ст. 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в нетрезвом виде", - добавил Горелых.

Представитель управления МВД также добавил, что полицейские спасли водителя от расправы, которую едва не совершили разъяренные свидетели происшествия.

В то же время местные СМИ сообщают о 6 пострадавших и отмечают, что водитель был настолько пьян, что давил на газ, даже когда машина врезалась в стену.