В России нашли причину, чтобы не пускать к Денисову Сущенко
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, разрешение на встречу может предоставляться только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является.
По ее словам, вопрос о предоставлении такого разрешения Денисовой может решаться только на общих основаниях, после вступления приговора в отношении Сущенко законную силу.
Солопова добавила, что в настоящее время приговор обжалован и в законную силу не вступил.
18 июня уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили к украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в Лефортово.
Также 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
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