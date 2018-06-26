В России нашли причину, чтобы не пускать к Денисову Сущенко

26 июня, 2018, 22:54

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сможет попросить Мосгорсуд о разрешении на встречу с Романом Сущенко только после вступления приговора в законную силу

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, разрешение на встречу может предоставляться только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является.

По ее словам, вопрос о предоставлении такого разрешения Денисовой может решаться только на общих основаниях, после вступления приговора в отношении Сущенко законную силу.

Солопова добавила, что в настоящее время приговор обжалован и в законную силу не вступил.

18 июня уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили к украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в Лефортово.

Также 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.

19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.