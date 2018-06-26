В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах

26 июня, 2018, 18:39

Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет на одежду для лица в общественных местах, включая паранджу и никаб, но не хиджаб, который покрывает только волосы

Этот запрет также касается лыжных масок и шлемов, информирует Радио Свобода.

Ограничения действуют в таких общественных местах, как учебные заведения, больницы и государственные здания.

В мае 2015 года правительство Нидерландов уже поддержало предложение законопроекта, которое должно было частично запретить носить на людях любую одежду, закрывающую лицо.

Сейчас похожие законы уже действуют во Франции и Бельгии. Они запрещают закрывать лицо в общественных местах из соображений безопасности и предусматривают исключение только для таких случаев, как, например, необходимость соблюсти правила безопасности при работе на транспорте (защитные маски на строительстве или шлемы за рулем мотоцикла) или участие в костюмированном карнавале.



