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В Киеве ежегодно будут праздновать День "Динамо"


фото: ultras.org.ua
Киевсовет решил официально отмечать в столице День "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт Киевского городского совета.

Такое решение было принято сегодня на пленарном заседании Киевсовета. Мероприятие будут проводить ежегодно во вторую субботу сентября. Это инициатива организационного комитета фестиваля "Dynamo Family Fest". Предполагается, что в день праздника воспитанники школы "Динамо" будут проводить семейный фестиваль и популяризировать таким образом различные виды спорта, которыми занимаются представители клуба - футбол, бокс, борьбу, фехтование, легкую атлетику, плавание, биатлон, гимнастику.

Инициативу поддержали известные украинские спортсмены-динамовцы - фехтовальщик Вадим Гутцайт, легкоатлетка Инесса Кравец, фехтовальщица Ольга Харлан, биатлонист Андрей Дериземля.

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