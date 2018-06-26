В Хмельницком разоблачили элитный салон интимного массажа, в который пускали только "своих"
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Салон массажа располагался на первом этаже многоэтажки. Клиентов здесь принимали только по записи у администратора, а для рядовых посетителей двери были закрыты.
В зависимости от количества клиентов в салоне работало от 2 до 4 массажисток. Услуги стоили от 600 до 1800 гривен. Были также подарочные сертификаты.
Полицейские в течение нескольких месяцев документировали деятельность учреждения. Сейчас следственные действия продолжаются. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
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