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В Хмельницком разоблачили элитный салон интимного массажа, в который пускали только "своих"


фото: Нацполіція
В Хмельницком правоохранители разоблачили элитный салон интимного массажа, который работал в одной из многоэтажек областного центра

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Салон массажа располагался на первом этаже многоэтажки. Клиентов здесь принимали только по записи у администратора, а для рядовых посетителей двери были закрыты.

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В зависимости от количества клиентов в салоне работало от 2 до 4 массажисток. Услуги стоили от 600 до 1800 гривен. Были также подарочные сертификаты.

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Полицейские в течение нескольких месяцев документировали деятельность учреждения. Сейчас следственные действия продолжаются. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

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