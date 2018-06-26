В Харькове иранца приговорили к 11 годам за шпионаж
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
По данным СМИ, речь идет об аспиранте кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института Али Джадуэя, информирует Радио Свобода.
В прокуратуре заявили, что СБУ получила информацию по поводу обвиняемого в августе 2016 года. 30-летний аспирант встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которого являются исследования в военной сфере.
Во время встреч он пытался получить информацию, которая содержит государственную тайну. По данным прокуратуры, иностранец договорился с научным сотрудником, что тот продаст ему определенные научные работы.
Правоохранители отмечают, что научный сотрудник сообщил об этом украинским спецслужбам, после чего аспиранта задержали. Последний отвергает предъявленные ему обвинения.
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