 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Харькове иранца приговорили к 11 годам за шпионаж

Орджоникидзевский райсуд Харькова приговорил иранца к 11 годам лишения свободы за шпионаж

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным СМИ, речь идет об аспиранте кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института Али Джадуэя, информирует Радио Свобода.

В прокуратуре заявили, что СБУ получила информацию по поводу обвиняемого в августе 2016 года. 30-летний аспирант встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которого являются исследования в военной сфере.

Во время встреч он пытался получить информацию, которая содержит государственную тайну. По данным прокуратуры, иностранец договорился с научным сотрудником, что тот продаст ему определенные научные работы.

Правоохранители отмечают, что научный сотрудник сообщил об этом украинским спецслужбам, после чего аспиранта задержали. Последний отвергает предъявленные ему обвинения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

26 июня, 2018 вторник

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать