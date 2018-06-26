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В Еврокомиссии ожидают старт газовых переговоров с РФ и Украиной в июле

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович ожидает начала трехсторонних бесед по газу с Россией и Украиной в июле

Об этом он написал в Twitter.

"Встреча с министром энергетики Новаком (глава Минэнерго России Александр Новак) на полях газового конгресса в Вашингтоне. Акцентировал внимание на приоритете Еврокомиссии в отношении перспективного трехстороннего процесса с Россией и Украиной. Время поджимает, я с нетерпением жду его начала, в идеале в июле", — написал Шефчович.

  • Ранее сообщалось, что Евросоюз готов сотрудничать с Украиной по поводу закрытия отработанных и опасных угольных шахт.
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