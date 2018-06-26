В ЕС интересуются, откуда в Пскове свежие могилы военных

26 июня, 2018, 14:36

В Европейском парламенте отреагировали на появление свежих могил военных в российском Пскове

Об этом в своем Twitter написал депутат ЕП от Литвы Петрас Ауштревичус и опубликовал фото.

"Как сообщается, на военном кладбище в Пскове появились новые могилы. Кто они там и в какой части мира они были убиты?" - риторически отметил европарламентарий.

New tombes are reported at #Псков region's military cemetary. Who are those and what parts of the world they been killed? pic.twitter.com/8EzlWiRdoL — Petras Austrevicius (@petras_petras) 25 июня 2018 г.

Накануне российская "Новая газета" сообщила, что на кладбищах под Псковом, где в 2014 году похоронили погибших при невыясненных обстоятельствах десантников, появились новые могилы военных. Они, вероятно, погибли в Украине и Сирии.