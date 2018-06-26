 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ЕС интересуются, откуда в Пскове свежие могилы военных


фото: novayagazeta
В Европейском парламенте отреагировали на появление свежих могил военных в российском Пскове

Об этом в своем Twitter написал депутат ЕП от Литвы Петрас Ауштревичус и опубликовал фото.

"Как сообщается, на военном кладбище в Пскове появились новые могилы. Кто они там и в какой части мира они были убиты?" - риторически отметил европарламентарий.

Накануне российская "Новая газета" сообщила, что на кладбищах под Псковом, где в 2014 году похоронили погибших при невыясненных обстоятельствах десантников, появились новые могилы военных. Они, вероятно, погибли в Украине и Сирии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

26 июня, 2018 вторник

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать