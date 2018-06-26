В Британии в доме нашли 82 чихуахуа. Четыре года назад их было всего двое
Об этом сообщает ВВС.
Зоозащитников вызвали полицейские, которые расследовали смерть владелицы дома, из-за обеспокоенности состоянием дома.
Картина, которую увидели защитники животных, их шокировала: чихуахуа начали появляться отовсюду.
"Мы отодвигаем стиральную машину - и вдруг на нас смотрит шесть мордочек. Это было невероятно - куда они только не укрылись", - рассказывает инспектор организации Герчи Боал.
Также инспектор добавил, что дом выглядел крайне плохо, будто после землетрясения.
Оказалось, что животных держали супруги. Четыре года назад они завели двух собачек и не стерилизировали их. И за это время чихуахуа стали размножились до 82.
Инспекторы говорят, что это типичный случай "патологического накопления животных", однако отмечают, что собак в этом доме любили.
Чихуахуа нашли еще год назад, однако о ситуации стало известно только сейчас благодаря программе "Спасатели собак".
Животных забрали в приют - у многих из них были блохи и ожоги, они были неухоженные, объяснили защитники животных.
Полиция в итоге выяснила, что хозяйка животных умерла в результате несчастного случая.
Благотворители помогли ее партнеру привести дом в порядок. В конце концов, ему позволили вернуть четырех собак - другие же нашли новые дома и новых хозяев.
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