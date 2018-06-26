В Британии в доме нашли 82 чихуахуа. Четыре года назад их было всего двое

26 июня, 2018, 12:23

В британском городе Бирмингем сотрудники благотворительной организации по защите животных нашли 82 чихуахуа в доме, который выглядел неприглядно

Об этом сообщает ВВС.

Зоозащитников вызвали полицейские, которые расследовали смерть владелицы дома, из-за обеспокоенности состоянием дома.

Картина, которую увидели защитники животных, их шокировала: чихуахуа начали появляться отовсюду.

"Мы отодвигаем стиральную машину - и вдруг на нас смотрит шесть мордочек. Это было невероятно - куда они только не укрылись", - рассказывает инспектор организации Герчи Боал.

Также инспектор добавил, что дом выглядел крайне плохо, будто после землетрясения.

Оказалось, что животных держали супруги. Четыре года назад они завели двух собачек и не стерилизировали их. И за это время чихуахуа стали размножились до 82.

Инспекторы говорят, что это типичный случай "патологического накопления животных", однако отмечают, что собак в этом доме любили.

Чихуахуа нашли еще год назад, однако о ситуации стало известно только сейчас благодаря программе "Спасатели собак".

Животных забрали в приют - у многих из них были блохи и ожоги, они были неухоженные, объяснили защитники животных.

Полиция в итоге выяснила, что хозяйка животных умерла в результате несчастного случая.

Благотворители помогли ее партнеру привести дом в порядок. В конце концов, ему позволили вернуть четырех собак - другие же нашли новые дома и новых хозяев.