В больнице скончался раненый 20-летний боец. Рядом с ним был отец
26 июня, 2018, 07:16
В больнице в Днепре умер раненный вражеским снайпером на Донбассе украинский военный Руслан Баглык
Об этом сообщает советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.
Руслан жил в Сумской области в городе Тростянец.
20-летний боец получил ранение 19 июня.
"Руслан ушел, не приходя в сознание, рядом был отец ... Врачи боролись до последней минуты ... Выражаю искренние соболезнования семье, побратимам и всем, кто боролся за жизнь Руслана", - написала Татьяна Губа.
Как сообщалось, 19 июня в зоне проведения ООС получили ранения трое украинских военных. Руслан Баглык был одним из них.
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