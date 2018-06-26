 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В больнице скончался раненый 20-летний боец. Рядом с ним был отец

В больнице в Днепре умер раненный вражеским снайпером на Донбассе украинский военный Руслан Баглык

Об этом сообщает советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

Руслан жил в Сумской области в городе Тростянец.

20-летний боец получил ранение 19 июня.

"Руслан ушел, не приходя в сознание, рядом был отец ... Врачи боролись до последней минуты ... Выражаю искренние соболезнования семье, побратимам и всем, кто боролся за жизнь Руслана", - написала Татьяна Губа.

Как сообщалось, 19 июня в зоне проведения ООС получили ранения трое украинских военных. Руслан Баглык был одним из них.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2018 вторник

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

26 июня, 2018 вторник

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать