В больнице скончался раненый 20-летний боец. Рядом с ним был отец

26 июня, 2018, 07:16

В больнице в Днепре умер раненный вражеским снайпером на Донбассе украинский военный Руслан Баглык

Об этом сообщает советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

Руслан жил в Сумской области в городе Тростянец.

20-летний боец получил ранение 19 июня.

"Руслан ушел, не приходя в сознание, рядом был отец ... Врачи боролись до последней минуты ... Выражаю искренние соболезнования семье, побратимам и всем, кто боролся за жизнь Руслана", - написала Татьяна Губа.

Как сообщалось, 19 июня в зоне проведения ООС получили ранения трое украинских военных. Руслан Баглык был одним из них.