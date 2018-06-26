В Австрии с рельсов сошел поезд, есть серьезно травмированные

26 июня, 2018, 14:00

Во вторник утром в Австрии сошел с рельсов поезд с десятками людей внутри, двое человек тяжело травмированы

Как сообщает Der Standard, инцидент произошел около семи утра в федеральной земле Нижняя Австрия, поезд следовал в столицу земли Санкт-Пельтена.

По неизвестным причинам в результате аварии перевернулись два вагона. На место прибыли полтора десятка машин скорой помощи и вертолеты.

В поезде находились около 80 человек, в том числе школьники. 26 легко травмировались, двое получили тяжелые травмы.

Пока причина аварии не выяснена.