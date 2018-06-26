В Австрии с рельсов сошел поезд, есть серьезно травмированные
26 июня, 2018, 14:00
Во вторник утром в Австрии сошел с рельсов поезд с десятками людей внутри, двое человек тяжело травмированы
Как сообщает Der Standard, инцидент произошел около семи утра в федеральной земле Нижняя Австрия, поезд следовал в столицу земли Санкт-Пельтена.
По неизвестным причинам в результате аварии перевернулись два вагона. На место прибыли полтора десятка машин скорой помощи и вертолеты.
В поезде находились около 80 человек, в том числе школьники. 26 легко травмировались, двое получили тяжелые травмы.
Пока причина аварии не выяснена.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве