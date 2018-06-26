Украинец не смог договориться о чемпионском бое с американцем
26 июня, 2018, 10:47
Украинскому боксеру Сергею Деревянченко не удалось договориться о бое за титул чемпиона мира IBF с американцем Дэниэлом Джейкобсом
Об этом сообщает Boxingscene.
IBF (Международная боксерская федерация) назначила промоутерские торги по титульному бою Деревянченко и Джейкобса. Промоутер украинца Лу Ди Белла попросил об этом IBF после того, как не смог договориться с представителем американца Эдди Хирном. .
Торги будут проведены 5 июля в Спрингфилде в штаб-квартире IBF, если команды к тому времени не успеют найти общий язык. В случае торгов, гонорары будут разделены между боксерами поровну.
- Ранее IBF лишила казахстанца Геннадия Головкина чемпионского титула за отказ драться с Деревянченко и санкционировала бой украинца с Джейкобсом.
- Деревянченко и Джейкобс тренируются у одного специалиста - американца Адама Розье - и имеют общего менеджера Кита Конноли.
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