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Украинец не смог договориться о чемпионском бое с американцем


фото: BoxingScene
Украинскому боксеру Сергею Деревянченко не удалось договориться о бое за титул чемпиона мира IBF с американцем Дэниэлом Джейкобсом

Об этом сообщает Boxingscene.

IBF (Международная боксерская федерация) назначила промоутерские торги по титульному бою Деревянченко и Джейкобса. Промоутер украинца Лу Ди Белла попросил об этом IBF после того, как не смог договориться с представителем американца Эдди Хирном. .

Торги будут проведены 5 июля в Спрингфилде в штаб-квартире IBF, если команды к тому времени не успеют найти общий язык. В случае торгов, гонорары будут разделены между боксерами поровну.

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