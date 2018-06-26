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Украинцы будут читать на камеру рассказы Сенцова

Все желающие могут присоединиться к акции в поддержку Олега Сенцова и прочитать на камеру рассказы из его сборника автобиографических рассказов "Рассказы"

Об этом информирует Государственное агентство по вопросам кино.

Украинские кинематографисты – коллеги и друзья режиссера – воспользовались текстами рассказов из этого сборника, чтобы выразить свою поддержку. Они зачитали рассказы вслух во время акции "Вслух. Читаем рассказы Олега Сенцова на Майдане". Сейчас украинцев призывают присоединиться к этой акции.

Желающие могут прочитать на камеру рассказы из сборника Сенцова и переслать файл записи на адрес: storiessentsov@gmail.com.

"Многие спрашивают: чем я могу помочь Сенцову? Я считаю, что каждый человек может сделать что-то для него. Мы хотим привлечь к этой акции как можно больше людей. Чтобы большинство из них заговорили языком Олега, что отражается в его рассказах", – комментирует продюсер Анна Паленчук.

Как сообщают организаторы акции, каждый рассказ будет выложен в Интернете.

В первом видео, что мы публикуем, текст Сенцова читают глава Госкино Филипп Ильенко, режиссер Олесь Санин и актер Вячеслав Довженко.

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