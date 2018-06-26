Украинцы будут читать на камеру рассказы Сенцова
Об этом информирует Государственное агентство по вопросам кино.
Украинские кинематографисты – коллеги и друзья режиссера – воспользовались текстами рассказов из этого сборника, чтобы выразить свою поддержку. Они зачитали рассказы вслух во время акции "Вслух. Читаем рассказы Олега Сенцова на Майдане". Сейчас украинцев призывают присоединиться к этой акции.
Желающие могут прочитать на камеру рассказы из сборника Сенцова и переслать файл записи на адрес: storiessentsov@gmail.com.
"Многие спрашивают: чем я могу помочь Сенцову? Я считаю, что каждый человек может сделать что-то для него. Мы хотим привлечь к этой акции как можно больше людей. Чтобы большинство из них заговорили языком Олега, что отражается в его рассказах", – комментирует продюсер Анна Паленчук.
Как сообщают организаторы акции, каждый рассказ будет выложен в Интернете.
В первом видео, что мы публикуем, текст Сенцова читают глава Госкино Филипп Ильенко, режиссер Олесь Санин и актер Вячеслав Довженко.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы.
- Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд официально попросил президента России Владимира Путина помиловать незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. У Путина отказали генсеку Совета Европы.
- В ПАСЕ поддержали резолюцию об освобождении украинских политзаключенных в России. 28 июня Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы проведет в Страсбурге дебаты по поводу украинских политзаключенных в России.
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