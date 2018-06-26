УЕФА разрешил употреблять алкоголь на стадионах

26 июня, 2018, 17:00

УЕФА снял запрет на продажу алкогольных напитков во время еврокубковых матчей

Об этом сообщает Daily Mail.

Со следующего сезона болельщики смогут покупать алкогольные напитки на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. УЕФА внес поправки в регламент.

Организатор матча имеет право продавать и распространять алкоголь на стадионе и в его окрестностях в рамках национального и местного законодательства", - говорится в обновленной статье регламента УЕФА по безопасности и правопорядку.

С 2000 года болельщик не могли покупать алкоголь на территории стадионов и в их окрестностях во время матчей под эгидой УЕФА. Ограничения были введены во избежание беспорядков на трибунах.