УЕФА разрешил употреблять алкоголь на стадионах
26 июня, 2018, 17:00
УЕФА снял запрет на продажу алкогольных напитков во время еврокубковых матчей
Об этом сообщает Daily Mail.
Со следующего сезона болельщики смогут покупать алкогольные напитки на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. УЕФА внес поправки в регламент.
Организатор матча имеет право продавать и распространять алкоголь на стадионе и в его окрестностях в рамках национального и местного законодательства", - говорится в обновленной статье регламента УЕФА по безопасности и правопорядку.
С 2000 года болельщик не могли покупать алкоголь на территории стадионов и в их окрестностях во время матчей под эгидой УЕФА. Ограничения были введены во избежание беспорядков на трибунах.
- Спонсором Лиги чемпионов является всемирно известный пивной бренд Heineken, а спонсором Лиги Европы - другой нидерландский производитель пива - Amstel.
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