Ученые нашли цвет, который влияет на качество сна
26 июня, 2018, 12:11
Британские и швейцарские ученые провели исследования и выявили, какой цвет может бодрить и не дать уснуть
Об этом пишет BBC Украина.
Исследования проводили ученые из Манчестерского университета и Университета Базеля, что в Швейцарии.
Биологи говорят, что скрытым фактором, влияющим на сон, может быть лазурный, или же циановый цвет - оттенок зелено-синего.
Они обнаружили, что его повышенное присутствие придает людям бодрости. Уменьшение количества этого цвета вокруг может помочь сделать сон лучше.
Влияние этого цвета присутствует и тогда, когда изменения в уровнях незаметны глазу.
На основе исследования ученые хотят разработать устройства для компьютерных и телефонных экранов, которые будут контролировать уровень лазурного.
- Ранее ученые обнаружили, что хорошо выспаться ночью человеку помогает определенная цель в жизни. Это приводит к меньшему количеству нарушений сна и улучшению его качества на протяжении длительного периода времени.
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