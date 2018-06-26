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Ученые нашли цвет, который влияет на качество сна

Британские и швейцарские ученые провели исследования и выявили, какой цвет может бодрить и не дать уснуть

Об этом пишет BBC Украина.

Исследования проводили ученые из Манчестерского университета и Университета Базеля, что в Швейцарии.

Биологи говорят, что скрытым фактором, влияющим на сон, может быть лазурный, или же циановый цвет - оттенок зелено-синего.

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Они обнаружили, что его повышенное присутствие придает людям бодрости. Уменьшение количества этого цвета вокруг может помочь сделать сон лучше.

Влияние этого цвета присутствует и тогда, когда изменения в уровнях незаметны глазу.

На основе исследования ученые хотят разработать устройства для компьютерных и телефонных экранов, которые будут контролировать уровень лазурного.

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