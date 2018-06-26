У Путина отказали генсеку Совета Европы, который просил освободить Сенцова

26 июня, 2018, 14:11

Россия не отдаст незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, об освобождении которого просил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Вы знаете, что такая просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-либо действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что еще не видел письма генсека Совета Европы. Отвечая на вопрос, есть ли какие-то сдвиги в вопросе освобождения Сенцова, Песков заявил, что "новостей и подвижек нет".