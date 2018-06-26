У Путина отказали генсеку Совета Европы, который просил освободить Сенцова
26 июня, 2018, 14:11
Россия не отдаст незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, об освобождении которого просил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Вы знаете, что такая просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-либо действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - сказал Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что еще не видел письма генсека Совета Европы. Отвечая на вопрос, есть ли какие-то сдвиги в вопросе освобождения Сенцова, Песков заявил, что "новостей и подвижек нет".
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы.
- Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд официально попросил президента России Владимира Путина помиловать незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. 28 июня Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы проведет в Страсбурге дебаты относительно украинских политзаключенных в России.
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