У мэрии Кишинева – протест против аннулированных выборов, люди заблокировали вход

26 июня, 2018, 10:07

Перед зданием мэрии Кишинева утром 26 июня начался протест против отмены выборов главы столицы

Как сообщает NewsMaker, протест начался в 7:30.

Часть протестующих сразу же попыталась войти в здание мэрии. Завязалась драка с полицией, в результате которой полицейский кордон был отодвинут от главного входа в здание.

Попасть в здание протестующим не удалось, полиция закрыла массивные входные двери.

Спустя вместе Андрей Нэстасе, который одержал победу на выборах, попросил полицейский кордон отойти на несколько шагов от людей и не применять насилие. Нэстасе также призвал работников мэрии присоединиться к протесту.

Несколько сотен протестующих скандируют "долой мафию", прикрепляют плакаты на входную дверь.

Движение на нескольких улицах Кишинева из-за протеста заблокировано.

Глава оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что со вчерашнего вечера в стране - диктатура.

"Сегодня первый день нашего сопротивления. Если до вчерашнего дня у нас было всего одно требование, то сейчас мы должны ставить перед собой цель свержения диктатуры", - заявила она.

Напомним, 19 июня суд Кишинева признал результаты выборов мэра молдавской столицы недействительными.

21 июня судьи Апелляционной палаты оставили в силе это решение и отклонили жалобу избранного мэра Андрея Нэстасе.

Он обжаловал это решение в Высшей судебной палате. Поздно вечером 25 июня ВСП оставила в силе решения нижестоящих инстанций.

Оппозиция уже провела несколько протестов у здания кишиневской мэрии. Самая масштабная акция состоялась в Кишиневе 24 июня, часть протестующих осталась ночевать у стен парламента, ожидая заседания ВСП.