Тука рассказал, скольким освобожденным из плена украинцам выплатили по 100 тысяч грн

26 июня, 2018, 10:24

71 освобожденному из плена российских боевиков украинцу выплатили единовременную компенсацию в размере 100 тысяч гривен

Об этом сообщает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в Facebook.

"Из 74-х освобожденных из плена в декабре 2017 года 71-му человеку компенсация в размере 100 000 гривен уже перечислена", - говорится в сообщении.

Кабинет министров Украины в конце января принял решение выплатить по 100 тысяч гривен помощи каждому из граждан, которые освободились из плена поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.

Кроме единовременного пособия, также были предусмотрены варианты предоставления медицинской, психологической помощи и реабилитации. Для переселенцев - обеспечением временным жильем.

Обмен заложниками состоялся 29 декабря 2017 года. В "Борисполе" бывших заключенных встречало несколько сотен человек. По информации, окончательные цифры обмена - 73 украинских заложника на 233 человека, что были в списках боевиков.