 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трамп перестал прислушиваться к главе Пентагона, - NBC

Президент США Дональд Трамп перестал проводить личные встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и стал меньше прислушиваться к его мнению

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на чиновников в Белом доме.

По данным источников, президент и глава оборонного ведомства уже давно не проводят встречи с глазу на глаз. Хотя Трамп ранее одобрительно оценивал Мэттиса, теперь он перестал полагаться на советы министра.

Отмечается, что в течение последних месяцев Трамп стал больше доверять собственным суждениям, а также советам госсекретаря Майка Помпео и советнику по нацбезопасности Джону Болтону.

В частности, Мэттис узнал о решении Трампа выйти с иранской ядерной сделки от одного из коллег. Он был вынужден добиваться телефонного разговора с президентом до объявления официального заявления.

О решении приостановить совместные учения США и Южной Кореи Маэттис узнал уже после того, как Трамп пообещал эту уступку Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре.

Как утверждают источники, Трамп считает, что Маттис пренебрежительно к нему относится и сознательно тормозит реализацию его внешнеполитических инициатив.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

26 июня, 2018 вторник

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать