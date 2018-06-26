Трамп перестал прислушиваться к главе Пентагона, - NBC
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на чиновников в Белом доме.
По данным источников, президент и глава оборонного ведомства уже давно не проводят встречи с глазу на глаз. Хотя Трамп ранее одобрительно оценивал Мэттиса, теперь он перестал полагаться на советы министра.
Отмечается, что в течение последних месяцев Трамп стал больше доверять собственным суждениям, а также советам госсекретаря Майка Помпео и советнику по нацбезопасности Джону Болтону.
В частности, Мэттис узнал о решении Трампа выйти с иранской ядерной сделки от одного из коллег. Он был вынужден добиваться телефонного разговора с президентом до объявления официального заявления.
О решении приостановить совместные учения США и Южной Кореи Маэттис узнал уже после того, как Трамп пообещал эту уступку Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре.
Как утверждают источники, Трамп считает, что Маттис пренебрежительно к нему относится и сознательно тормозит реализацию его внешнеполитических инициатив.
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