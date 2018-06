Синоптик рассказала, где в Украине ждать дождей

26 июня, 2018, 10:34

В среду, 27 июня, в Винницкой, Черновицкой и Одесской областях ожидаются ливни с грозами и градом и порывами ветра

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра в зону риска интенсивных метеоявлений попадают Винницкая, Черновицкая, Одесская области. Там возможны, особенно во второй половине дня, сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. К вечеру будут очень сильные ливни. Также местами дожди с грозами пройдут в западных областях и влажная полоса вытянется от Винницкой через Черкасскую, южные районы Киевщины до Харьковщины. На остальной территории - без осадков ", - рассказала Диденко.

На юге и востоке будет жарко: +29 ... + 34 ° C, местами возможно до + 35 ° C. На остальной территории Украины также высокая температура воздуха: +24 ... + 29 ° C, местами до + 30 ° C. На несколько градусов ниже будет в западных областях Украины.

В Киеве 27 июня высокая температура - около + 28 ° C, вероятность дождя, особенно во второй половине дня или вечером.

"Если поднимется влага дождевая зона с юго-запада, то конечно пройдут дожди. Но Киев остается на грани процессов, поэтому по прогнозу в столице завтра вероятность кратковременного грозового дождя", - отметила метеоролог.

В дальнейшем на выходные дни Украину ожидает неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями.