Сутки в зоне ООС: один боец ВСУ ранен, потери оккупантов - 5 человек

26 июня, 2018, 07:51

В течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе, враги применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой, оккупанты активизировали обстрелы преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российские оккупационные войска 24 раза открывали огонь по позициям украинской армии, 4 из них – из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Подразделения ООС вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

На Луганском направлении наиболее напряженной ситуация была возле Крымского, где противники стреляли из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Под обстрелы также попали Луганское и Золотое.

На Донецком направлении враги вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия по защитникам Авдеевки и Крутой Балки. Неспокойно было и возле Марьинки, Каменки и Верхнеторецкого.

На Мариупольском направлении российские наемники использовали гранатометы разных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстреливая Лебединское, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовку.

"В результате активных боевых действий один наш защитник ранен. По данным разведки, которые требуют уточнения, двух боевиков российских оккупационных войск уничтожено, трое ранены", - подчеркнули в ведомстве.

26 июня оккупанты успели два раза открыть огонь по украинским позициям. Они накрыли обстрелами из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции в районе города Золотого на Луганщине. Также враги били из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении.