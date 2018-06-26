Суд смягчил меру пресечения догхантеру Святогору

26 июня, 2018, 18:18

Апелляционный суд Киева поменял догхантеру Алексею Святогору меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает пресс-служба суда.

26 июня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты Святогора на постановление Шевченковского райсуда от 11 июня. Решением была применена к подозреваемому Святогору мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком до 7 июля.

Решением суда 26 июня была применена к Святогору мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место жительства.

Таким образом, суд частично удовлетворил апелляционные жалобы защиты Святогора.