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Суд арестовал "оболонского стрелка" на два месяца

Оболонский райсуд Киева избрал меру пресечения для виновника стрельбы в одном из ресторанов на Оболонской набережной в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

"Оболонскому стрелку избрали меру пресечения: содержание под стражей без залога сроком на 2 месяца. Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры N5 сегодня удовлетворил Оболонский районный суд Киева. 60-летнему мужчине объявлено подозрение в умышленном убийстве и покушении на убийство", - написала она.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

  • Напомним, что в ночь на 24 июня владелец одного из столичных кафе расстрелял посетителей, в результате один человек погиб, еще один получил пулевые ранения спины, рук и головы. Как заявил сам задержанный, причиной стрельбы стало то, что клиенты заведения обидели его в присутствии дочери.
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