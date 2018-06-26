Суд арестовал "оболонского стрелка" на два месяца
26 июня, 2018, 23:15
Оболонский райсуд Киева избрал меру пресечения для виновника стрельбы в одном из ресторанов на Оболонской набережной в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.
"Оболонскому стрелку избрали меру пресечения: содержание под стражей без залога сроком на 2 месяца. Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры N5 сегодня удовлетворил Оболонский районный суд Киева. 60-летнему мужчине объявлено подозрение в умышленном убийстве и покушении на убийство", - написала она.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
- Напомним, что в ночь на 24 июня владелец одного из столичных кафе расстрелял посетителей, в результате один человек погиб, еще один получил пулевые ранения спины, рук и головы. Как заявил сам задержанный, причиной стрельбы стало то, что клиенты заведения обидели его в присутствии дочери.
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