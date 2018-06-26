Стриптиз перед Тимошенко: мужчина рассказал о значении "нового курса" со стрелкой к ягодицам

26 июня, 2018, 11:43

Мужчина, который обнажился во время выступления лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на всеукраинском форуме "Новый курс Украины", объяснил нарисованную на его спине стрелку вниз

Соответствующий комментарий Максим Ярыгин, исполнитель перформанса, дал изданию "Инфотаб".

"Спасибо за интерес к моей скромной персоне, я, пожалуй, откажусь, я уже сказал свое мнение. Один момент, который хотел бы поправить, – это то, что стрелочка показывала курс вниз, а не в п*пу", - пояснил Ярыгин.

Он отмечает, что большинство СМИ восприняли именно хабное направление стрелки.

Напомним, мужчина сначала подошел к Тимошенко и что-то сказал, после чего подарил букет и снял футболку. На груди у неизвестного была красная полоса, а на спине надпись "Новый курс Украины" со стрелкой в сторону ягодиц.

Отмечалось, что мужчина перед раздеванием сказал "Курс Тимошенко - к низу, а не вверх".