Starbucks и McDonald's штрафуют за использование пластика в Индии
26 июня, 2018, 11:30
Компании Starbucks и McDonald's оштрафовали за то, что не заменили пластиковые приборы на альтернативные
Об этом пишет CNN.
Две компании должны были найти заменитель пластиковым кришкам для напитков, однако не сделали этого .
В Индии запрет на одноразовые пластиковые изделия, включая пакеты, контейнеры для пищевых продуктов и столовые приборы, был объявлен в конце марта.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал пластик "угрозой для человечества". Правительство страны хочет ликвидировать весь пластик в ней до 2022 года.
- Ранее сообщалось, что сеть заведений быстрого питания McDonald's хочет отказаться от пластиковых соломинок.
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