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Starbucks и McDonald's штрафуют за использование пластика в Индии


фото: scmp
Компании Starbucks и McDonald's оштрафовали за то, что не заменили пластиковые приборы на альтернативные

Об этом пишет CNN.

Две компании должны были найти заменитель пластиковым кришкам для напитков, однако не сделали этого .

В Индии запрет на одноразовые пластиковые изделия, включая пакеты, контейнеры для пищевых продуктов и столовые приборы, был объявлен в конце марта.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал пластик "угрозой для человечества". Правительство страны хочет ликвидировать весь пластик в ней до 2022 года.

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