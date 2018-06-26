Starbucks и McDonald's штрафуют за использование пластика в Индии

26 июня, 2018, 11:30

Компании Starbucks и McDonald's оштрафовали за то, что не заменили пластиковые приборы на альтернативные

Об этом пишет CNN.

Две компании должны были найти заменитель пластиковым кришкам для напитков, однако не сделали этого .

В Индии запрет на одноразовые пластиковые изделия, включая пакеты, контейнеры для пищевых продуктов и столовые приборы, был объявлен в конце марта.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал пластик "угрозой для человечества". Правительство страны хочет ликвидировать весь пластик в ней до 2022 года.