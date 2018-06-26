Смертельное ДТП на Ровенщине: задержали 20-летнего подозреваемого водителя Mercedes-Benz
26 июня, 2018, 13:01
Полиция задержала 20-летнего водителя легкового автомобиля Mercedes-Benz на иностранной регистрации, который был участником ДТП на Ровенщине
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенщины.
"Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. Согласно медицинского освидетельствования мужчина был трезв", - говорится в сообщении.
Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
- Напомним, возле города Сарны Ровенской области произошло масштабное ДТП при участии микроавтобуса с пассажирами, в результате погибли по меньшей мере четверо человек.
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