Смертельное ДТП на Ровенщине: задержали 20-летнего подозреваемого водителя Mercedes-Benz

26 июня, 2018, 13:01

Полиция задержала 20-летнего водителя легкового автомобиля Mercedes-Benz на иностранной регистрации, который был участником ДТП на Ровенщине

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенщины.

"Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. Согласно медицинского освидетельствования мужчина был трезв", - говорится в сообщении.

Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.