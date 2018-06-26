Российского омбудсмена не пустили в Лукьяновское СИЗО
26 июня, 2018, 19:38
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ее не пустили в Лукьяновское СИЗО в Киеве
Москалькова хотела встретиться с осужденным по делу крымских дезертиров военнослужащим Максимом Одинцовым, сообщает пресс-служба российского омбудсмена.
В СИЗО сослались на отсутствие разрешения Министерства юстиции Украины, а также разрешения суда. Согласно сообщению, переговоры Москальковой с ее украинской коллегой Людмилой Денисовой "не дали положительных результатов".
Перед этим Москалькова встретилась с задержанными в Украине моряками корабля из Крыма "Норд".
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили в Сенцову.
- 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову опять не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
- Украина требует от российского уполномоченного по правам человека Москальковой попросить президента России Владимира Путина немедленно помиловать Олега Сенцова.
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