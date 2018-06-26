Российского омбудсмена не пустили в Лукьяновское СИЗО

26 июня, 2018, 19:38

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ее не пустили в Лукьяновское СИЗО в Киеве

Москалькова хотела встретиться с осужденным по делу крымских дезертиров военнослужащим Максимом Одинцовым, сообщает пресс-служба российского омбудсмена.

В СИЗО сослались на отсутствие разрешения Министерства юстиции Украины, а также разрешения суда. Согласно сообщению, переговоры Москальковой с ее украинской коллегой Людмилой Денисовой "не дали положительных результатов".

Перед этим Москалькова встретилась с задержанными в Украине моряками корабля из Крыма "Норд".