Россия срывает "зеркальный" допуск омбудсменов с заключенными, - Геращенко
26 июня, 2018, 23:47
Отказ уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой в свидании с незаконно осужденным Романом Сущенко свидетельствует о сознательном намерении со стороны РФ сорвать "зеркальный" допуск омбудсменов с заключенными
На этом подчеркнула первый заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
"Омбудсвумен Денисовой в очередной раз отказано во встрече с Сущенко. РФ сознательно срывает договоренности президентов и игнорирует тот факт, что Путин гарантировал украинской уполномоченному доступ к политзаключенным", - написала она.
В то же время первый вице-спикер отметила, что украинскую власть часто обвиняют в недостаточно активной борьбе за освобождение заложников.
"Какие еще факты нужно, чтобы крупнейшие критики власти убедились в полной невменяемости Кремля, который блокирует освобождение заложников и политзаключенных, доступ к ним?" - заявила Геращенко.
- Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российская власть отказала ей в свидании с заключенным украинским журналистом Романом Сущенко.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве