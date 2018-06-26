Россия срывает "зеркальный" допуск омбудсменов с заключенными, - Геращенко

26 июня, 2018, 23:47

Отказ уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой в свидании с незаконно осужденным Романом Сущенко свидетельствует о сознательном намерении со стороны РФ сорвать "зеркальный" допуск омбудсменов с заключенными

На этом подчеркнула первый заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Омбудсвумен Денисовой в очередной раз отказано во встрече с Сущенко. РФ сознательно срывает договоренности президентов и игнорирует тот факт, что Путин гарантировал украинской уполномоченному доступ к политзаключенным", - написала она.

В то же время первый вице-спикер отметила, что украинскую власть часто обвиняют в недостаточно активной борьбе за освобождение заложников.

"Какие еще факты нужно, чтобы крупнейшие критики власти убедились в полной невменяемости Кремля, который блокирует освобождение заложников и политзаключенных, доступ к ним?" - заявила Геращенко.