Robomart запустит беспилотные киоски, которые будут привозить овощи клиентам домой
Об этом сообщает VentureBeat.
Robomart занимается разработкой полностью беспилотных фургонов без водительского места. Первый прототип высокотехнологичных киосков стартап показал на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе.
Согласно законодательству Калифорнии, где компания начнет тестировать разработку, изготавливать беспилотные автомобили могут лишь те компании, которые получили необходимую лицензию.
Robomart не планирует ее получать, поскольку управление фургоном будет осуществляться не искусственным интеллектом, а дистанционно - оператором из офиса компании.
Клиенты смогут вызвать фургон с овощами и фруктами от Robomart в любую точку городков Санта-Клара и Аламеда. По мнению разработчиков, такая возможность должна привлечь клиентов, которые не хотят идти в магазин, но не могут себе позволить заказать полноценную доставку продуктов.
Создатель Robomart Али Ахмед пока не раскрывает, какой будет наценка на продукцию в передвижных киосках, как будет зарабатывать компания и кто станет ее партнерами. Известно лишь, что Robomart намерении сдавать фургоны крупным ритейлерам в аренду.
Robomat оснащен сенсорами, подобными тем, что есть в автоматическом магазине Amazon. То есть человек может просто взять продукт, а система сама спишет его стоимость с банковской карты, "привязанной" к приложению. На стеклянной витрине отображается вся информация о товарах: цена, количество, дата упаковки. За свежесть отвечает система охлаждения, однако защита таких киосков от вандалов остается проблематичной.
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- Напомним, в магазинах торговых сетей Walmart и Kroger покупатели смогут самостоятельно сканировать штрих-коды товаров с помощью мобильных приложений и оплачивать покупки в одно касание.
- Самой известной в области автоматизации магазинов стала компания Amazon, которая открыла полностью автоматический магазин. В нем не нужно стоять в очереди на кассе - просто положить товар в сумку и свободно уйти. Там нет ни кассовых терминалов, ни продавцов - только умные сканеры.
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