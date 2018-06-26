Рэпер Damso снял клип в Киеве. За две недели - 9 млн просмотров
26 июня, 2018, 16:55
Рэпер Damso из Бельгии снял клип под Родиной-матерью в Киеве к своей песне Smog
Ролик появился на YouTube-канале.
Песня Smog вошла в этого третьего альбома под названием Lithopédion. Клип на нее появился лишь две недели назад, и он уже смог набрать более 9 миллионов просмотров.
Damso - это псевдоним бельгийского рэпера Уильяма Калуби. Певец также является автором песен. Он выпустил три альбома, два из которых стали платиновыми: Batterie faible и Ipséité.
- Ранее французский рэпер OrelSan на свою песню Tout va bien снял клип на улицах Киева.
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