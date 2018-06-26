Рэпер Damso снял клип в Киеве. За две недели - 9 млн просмотров

26 июня, 2018, 16:55

Рэпер Damso из Бельгии снял клип под Родиной-матерью в Киеве к своей песне Smog

Ролик появился на YouTube-канале.

Песня Smog вошла в этого третьего альбома под названием Lithopédion. Клип на нее появился лишь две недели назад, и он уже смог набрать более 9 миллионов просмотров.

Damso - это псевдоним бельгийского рэпера Уильяма Калуби. Певец также является автором песен. Он выпустил три альбома, два из которых стали платиновыми: Batterie faible и Ipséité.