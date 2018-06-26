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Развитие территориальной обороны обеспечит полумиллионный резерв ВСУ, - Турчинов


фото: turchynov.com
Развитие системы территориальной обороны обеспечит полумиллионный резерв для Вооруженных сил Украины

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на полигоне Гончаровское, где состоялись военные учения по территориальной обороне "Северная крепость-2018", передает пресс-служба ведомства.

"Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода преобразования каждого района, каждого города в неприступную крепость. На шевронах бойцов территориальной обороны есть надпись "Защитим свой дом, защитим Украину" - этот лозунг отражает сущность концепции территориальной обороны, которую сегодня развивает Министерство обороны и Генеральный штаб", - заявил Турчинов.

Он также отметил, что в каждой области по проекту Генштаба создаются бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников. Развитие системы территориальной обороны позволит подготовить дополнительный резерв для ВСУ, Национальной гвардии и пограничных войск.

"В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину", - подчеркнул Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сегодня во время учений, которые состоялись на полигоне Гончаровское, ветераны АТО и молодые резервисты бок о бок продемонстрировали свои военные навыки и профессионализм. Он также добавил, что в системе территориальной обороны могут себя реализовать как ветераны АТО, так и молодежь призывного возраста.

Секретарь СНБО также отметил, что Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проект закона "О территориальной обороне Украины", который после одобрения на заседании Совета будет внесен в парламент.

Согласно закону «Об обороне Украины», территориальную оборону на всей территории страны организует Генштаб, а на территории областей – областные государственные администрации.

Основными задачами территориальной обороны являются: охрана и защита госграницы; обеспечение условий для надежного функционирования органов власти, военного управления, стратегического развертывания войск; охрана и оборона важных объектов и коммуникаций; борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями; поддержание правового режима военного положения.

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