Развитие территориальной обороны обеспечит полумиллионный резерв ВСУ, - Турчинов

26 июня, 2018, 16:47

Развитие системы территориальной обороны обеспечит полумиллионный резерв для Вооруженных сил Украины

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на полигоне Гончаровское, где состоялись военные учения по территориальной обороне "Северная крепость-2018", передает пресс-служба ведомства.

"Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода преобразования каждого района, каждого города в неприступную крепость. На шевронах бойцов территориальной обороны есть надпись "Защитим свой дом, защитим Украину" - этот лозунг отражает сущность концепции территориальной обороны, которую сегодня развивает Министерство обороны и Генеральный штаб", - заявил Турчинов.

Он также отметил, что в каждой области по проекту Генштаба создаются бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников. Развитие системы территориальной обороны позволит подготовить дополнительный резерв для ВСУ, Национальной гвардии и пограничных войск.

"В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину", - подчеркнул Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сегодня во время учений, которые состоялись на полигоне Гончаровское, ветераны АТО и молодые резервисты бок о бок продемонстрировали свои военные навыки и профессионализм. Он также добавил, что в системе территориальной обороны могут себя реализовать как ветераны АТО, так и молодежь призывного возраста.

Секретарь СНБО также отметил, что Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проект закона "О территориальной обороне Украины", который после одобрения на заседании Совета будет внесен в парламент.

Согласно закону «Об обороне Украины», территориальную оборону на всей территории страны организует Генштаб, а на территории областей – областные государственные администрации.

Основными задачами территориальной обороны являются: охрана и защита госграницы; обеспечение условий для надежного функционирования органов власти, военного управления, стратегического развертывания войск; охрана и оборона важных объектов и коммуникаций; борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями; поддержание правового режима военного положения.