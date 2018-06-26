"Стыдно". Жуткая эротика в новом клипе украинского певца Constantine

26 июня, 2018, 14:50

Украинский певец Constantine представил видеоклип на песню из нового альбома "90"

Клип появился на YouTube.

"Стыдно" — история вампира, попавшего в сети коварной вампирши. Но она понимает, что также зависит от него, как и он от нее", - написал певец в Facebook.

Эта песня - одна из пяти, вошедших в мини-альбом "90". Режиссером видео выступил Tashi.Vision.

"Весь материал получился драйвовым и танцевальным, но впервые именно в стихах я нашел место для личных переживаний. Мрачность и загадочность стали лейтмотивом всего EP, лирика полна конфликтов, эмоций и размышлений о скоротечности чувств", - рассказал Constantine.

В треках альбома объединены хаус, евродэнс, синти-поп и р'н'б.

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