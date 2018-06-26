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"Динамо" продлило контракт со своим капитаном


фото: twitter
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук подписал новый контракт с киевским клубом

Соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до завершения сезона 2022/23, сообщает официальный сайт "Динамо".

Осенью прошлого года, после перехода лидера киевлян Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию", Сидорчук был избран капитаном команды. Большую часть сезона полузащитник пропустил из-за тяжелой травмы. В различных турнирах он сыграл за киевский клуб 18 матчей.

27-летний Сергей Сидорчук перешел в "Динамо" зимой 2013 года из запорожского "Металлурга"

На счету хавбека 23 матча и 2 гола в составе сборной Украины.

 

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