"Динамо" продлило контракт со своим капитаном

26 июня, 2018, 16:13

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук подписал новый контракт с киевским клубом

Соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до завершения сезона 2022/23, сообщает официальный сайт "Динамо".

Осенью прошлого года, после перехода лидера киевлян Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию", Сидорчук был избран капитаном команды. Большую часть сезона полузащитник пропустил из-за тяжелой травмы. В различных турнирах он сыграл за киевский клуб 18 матчей.

27-летний Сергей Сидорчук перешел в "Динамо" зимой 2013 года из запорожского "Металлурга"

На счету хавбека 23 матча и 2 гола в составе сборной Украины.